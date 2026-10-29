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Esplosione di tre petroliere in violazione durante il passaggio illegale attraverso lo Stretto di Hormuz

29 ottobre 2026 - 18:36
Codice notizia: 1884146
Source: ABNA24
Esplosione di tre petroliere in violazione durante il passaggio illegale attraverso lo Stretto di Hormuz

Tre petroliere in violazione sono esplose durante il passaggio attraverso un percorso illegale e sono state abbandonate sulla costa meridionale dello Stretto di Hormuz

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, l'ufficio relazioni pubbliche della marina del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha annunciato in un comunicato: tre petroliere in violazione sono esplose durante il passaggio attraverso un percorso illegale a sud dello Stretto di Hormuz e sono state abbandonate sulla costa meridionale dello Stretto di Hormuz

Nel comunicato si legge:

Nelle ultime ventiquattro ore, tre petroliere in violazione, durante il passaggio attraverso il percorso illegale meridionale dello Stretto di Hormuz, dopo aver urtato una mina, sono esplose e hanno preso fuoco e sono state abbandonate sulla costa meridionale dello Stretto di Hormuz

Queste petroliere, dopo aver spento tutti i loro sistemi radar e di navigazione e ignorato gli avvertimenti della marina dei CGRI, tentavano di uscire dal percorso illegale meridionale dello Stretto di Hormuz, e sono esplose urtando una mina marina

La marina dei CGRI annuncia che il percorso illegale nello Stretto di Hormuz è contaminato e che i proprietari e gli equipaggi delle navi sono responsabili del passaggio attraverso questi percorsi e non devono prestare attenzione alle illusioni del CENTCOM nel cyberspazio

La realtà si manifesta sul campo, qualsiasi azione provocatoria con il sostegno e la malizia dell'esercito americano che ignorasse le regole di questo stretto sarà affrontata con fermezza

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