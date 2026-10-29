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Martirio di 12 civili yemeniti in un attacco aereo saudita su Taiz

29 ottobre 2026 - 18:36
Codice notizia: 1884148
Source: ABNA24
Martirio di 12 civili yemeniti in un attacco aereo saudita su Taiz

In un attacco aereo dell'Arabia Saudita su una casa di abitazione nella regione di Al-Barh a Taiz, 12 civili sono stati uccisi

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, il ministero della Salute dello Yemen ha annunciato che in un attacco aereo dell'Arabia Saudita su una casa di abitazione nella regione di Al-Barh nel distretto di Maqbana a Taiz, 12 civili sono stati uccisi, la maggior parte dei quali donne e bambini

Secondo questo rapporto, in questo attacco che ha preso di mira la casa del cittadino yemenita «Tawfiq Al-Qauz», tre persone sono rimaste ferite e le loro condizioni sono critiche

Questo crimine è stato commesso mentre fonti arabe hanno annunciato che i voli nell'aeroporto di Ad-Dammam nell'est dell'Arabia Saudita sono stati nuovamente sospesi a seguito di un attacco delle forze armate yemenite

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