Aspra critica di « Katz » a « Eisenkot » sulla guerra contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando il sito di notizie Arab 48, « Israel Katz », ministro della Guerra del regime sionista, mentre criticava aspramente le recenti dichiarazioni di « Gadi Eisenkot », capo del partito « Yesh Atid » e principale rivale di Benjamin Netanyahu alle elezioni della Knesset di questo regime, ha dichiarato che l'esercito israeliano eseguirà qualsiasi decisione riguardante l'Iran

Secondo questo rapporto, Israel Katz ha definito l'appello di Gadi Eisenkot ai comandanti delle istituzioni di sicurezza del regime sionista a resistere alle pressioni politiche « non democratico e lontano dalla realtà »

Katz ha negato l'esistenza di divergenze tra i livelli militare e politico del regime di occupazione riguardo all'Iran e ha affermato: l'esercito israeliano eseguirà qualsiasi decisione presa in merito e partecipa a tutte le consultazioni e discussioni riguardanti l'Iran

Il ministro della Guerra del regime di occupazione ha aggiunto: Eisenkot, rivolgendosi agli alti comandanti dell'esercito e invitandoli a disobbedire agli ordini del primo ministro, del ministro della Guerra e delle istituzioni di sicurezza dotate di poteri legali, ha in realtà pronunciato dichiarazioni « non democratiche e lontane dalla realtà ». Le parole di Eisenkot sono la continuazione della « campagna menzognera » che lui e i suoi alleati hanno lanciato nel corso delle elezioni ; una campagna basata sull'affermazione dell'esistenza di divergenze tra i livelli militare e politico sul modo di affrontare l'Iran