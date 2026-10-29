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Il ministro degli Esteri dell'Oman chiede la cessazione delle minacce americane contro l'Iran

29 ottobre 2026 - 18:38
Codice notizia: 1884153
Source: ABNA24
Il ministro degli Esteri dell'Oman chiede la cessazione delle minacce americane contro l'Iran

Il ministro degli Esteri dell'Oman, avvertendo delle conseguenze di qualsiasi nuova avventura militare nella regione, ha chiesto agli Stati Uniti e a Israele di cessare le loro minacce contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Masirah, « Badr Al-Busaidi », ministro degli Esteri dell'Oman, in un'intervista alla rete britannica Channel 4 ha sottolineato che la sicurezza del Golfo Persico deve essere garantita dai paesi della regione e questi paesi non devono fare affidamento sulle potenze straniere

Ha anche espresso la speranza che gli altri paesi della regione comprendano che la geografia li ha riuniti e che anche l'Iran fa parte di questa realtà geografica

Il ministro degli Esteri dell'Oman ha sottolineato la necessità di cambiare le equazioni di sicurezza nel Golfo Persico e di creare un nuovo quadro di sicurezza in cui, riducendo la dipendenza dagli Stati Uniti, i paesi della regione svolgano il ruolo principale

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