Il ministro degli Esteri dell'Oman chiede la cessazione delle minacce americane contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Masirah, « Badr Al-Busaidi », ministro degli Esteri dell'Oman, in un'intervista alla rete britannica Channel 4 ha sottolineato che la sicurezza del Golfo Persico deve essere garantita dai paesi della regione e questi paesi non devono fare affidamento sulle potenze straniere

Ha anche espresso la speranza che gli altri paesi della regione comprendano che la geografia li ha riuniti e che anche l'Iran fa parte di questa realtà geografica

Il ministro degli Esteri dell'Oman ha sottolineato la necessità di cambiare le equazioni di sicurezza nel Golfo Persico e di creare un nuovo quadro di sicurezza in cui, riducendo la dipendenza dagli Stati Uniti, i paesi della regione svolgano il ruolo principale