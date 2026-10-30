Mokhber: L'Europa, in cooperazione con l'America, ha seminato il vento e oggi raccoglie la tempesta

Secondo il resoconto dell'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema, in seguito alla formazione di proteste popolari in diversi paesi europei e alle dichiarazioni del presidente francese che ha collegato le crisi odierne di Parigi allo Stretto di Hormuz, ha scritto sulla sua pagina personale: L'Europa, nei giorni dell'arroganza di Trump contro la Repubblica islamica, con il suo comportamento nel quadro della cooperazione della NATO, ha seminato il vento e oggi, con la crisi economica e sociale, sta raccogliendo la tempesta che ha voluto essa stessa.

Ha aggiunto: Macron ora ha legato i disordini di Parigi allo Stretto di Hormuz.

Il consigliere e assistente della Guida Suprema ha sottolineato: Le conseguenze della guerra insensata dell'America e di Israele contro l'Iran sono globali.