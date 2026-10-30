Secondo il resoconto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'ufficio relazioni pubbliche della Marina dell'esercito, questa mattina prima di mezzogiorno, una petroliera in infrazione che transitava in una zona vietata e non sicura a est dello Stretto di Hormuz ha subito danni e un incendio a seguito di una collisione con mine marine ed è stata fermata.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso alle navi in infrazione che, senza coordinamento e fidandosi delle menzogne del presidente americano, intendono attraversare le zone vietate e non sicure, e questi transiti non coordinati in zone ad alto rischio hanno esposto e esporranno la sicurezza delle navi e degli equipaggi a gravi pericoli.