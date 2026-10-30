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Collisione di un'altra petroliera in infrazione con mine marine

30 ottobre 2026 - 21:29
Codice notizia: 1884460
Source: ABNA24
Collisione di un'altra petroliera in infrazione con mine marine

L'ufficio relazioni pubbliche della Marina dell'esercito ha annunciato: Una petroliera in infrazione che transitava in una zona vietata e non sicura a est dello Stretto di Hormuz è stata fermata a seguito di una collisione con mine marine.

Secondo il resoconto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'ufficio relazioni pubbliche della Marina dell'esercito, questa mattina prima di mezzogiorno, una petroliera in infrazione che transitava in una zona vietata e non sicura a est dello Stretto di Hormuz ha subito danni e un incendio a seguito di una collisione con mine marine ed è stata fermata.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso alle navi in infrazione che, senza coordinamento e fidandosi delle menzogne del presidente americano, intendono attraversare le zone vietate e non sicure, e questi transiti non coordinati in zone ad alto rischio hanno esposto e esporranno la sicurezza delle navi e degli equipaggi a gravi pericoli.

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