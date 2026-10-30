La responsabilità di qualsiasi perturbazione nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz è degli aggressori

Secondo il resoconto dell'agenzia di stampa ABNA, «Gholamhossein Darzi» nella riunione del Consiglio di sicurezza intitolata «Tecnologie emergenti e sicurezza marittima: implicazioni per la pace e la sicurezza» nel suo discorso ha detto: «La responsabilità di qualsiasi perturbazione, ostacolo o ingerenza nella navigazione nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz incombe direttamente agli aggressori e a coloro che facilitano o partecipano alle loro azioni aggressive contro l'Iran. Questa aggressione e azioni illegali hanno messo in pericolo la sicurezza della navigazione e la libertà di navigazione.»

Il più alto diplomatico della Repubblica islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite ha aggiunto: Le tecnologie emergenti, inclusa l'intelligenza artificiale, offrono opportunità per migliorare la sicurezza della navigazione, ma allo stesso tempo creano anche nuove vulnerabilità. Tuttavia, il Consiglio di sicurezza deve, nel quadro dei suoi poteri conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, affrontare le minacce reali e rispettare il ruolo e il mandato degli organi competenti in questo campo.

Darzi ha sottolineato: L'Iran per decenni, in qualità di Stato costiero, ha sempre aderito alla sicurezza della navigazione e alla libertà di navigazione nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz e ha adempiuto alle proprie responsabilità in questo campo. Purtroppo, anche nella riunione di oggi alcuni oratori hanno ancora una volta ignorato le cause profonde della situazione attuale. Abbiamo ripetutamente sottolineato che la responsabilità di qualsiasi perturbazione, ostacolo o ingerenza nella navigazione nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz incombe direttamente agli aggressori e a coloro che facilitano o partecipano alle loro azioni aggressive contro l'Iran. Questa aggressione e azioni illegali hanno messo in pericolo la sicurezza della navigazione e la libertà di navigazione.

L'ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite ha sottolineato: Il tentativo di trasferire questa responsabilità all'Iran è privo di qualsiasi base giustificata e credibilità. Lo Stretto di Hormuz e la rotta del commercio marittimo attraverso questa vitale via d'acqua erano aperti fino al 28 febbraio 2026; da allora, gli Stati Uniti insieme al regime israeliano hanno scatenato una guerra contro l'Iran e continuano le loro azioni aggressive.

Darzi ha detto: Nel corso di questa guerra, essi hanno anche deliberatamente preso di mira le infrastrutture civili e marittime, i porti e le navi dell'Iran. Permettetemi di citare alcuni fatti che mostrano chiaramente le dimensioni e la gravità di questa situazione.

Ha aggiunto: Il 4 marzo 2026, un sottomarino americano, colpendo la fregata iraniana «Dena» nelle acque internazionali dell'Oceano Indiano, ha causato la morte di oltre 100 marinai iraniani. Il 19 aprile 2026, le forze militari degli Stati Uniti hanno attaccato la nave commerciale iraniana «Tuska». Fino al 23 maggio, il Comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato che, nel corso dell'attuazione del blocco navale, ha modificato la rotta di 100 navi commerciali e messo fuori servizio quattro navi.

Darzi ha aggiunto: Il 23 luglio, le forze americane hanno attaccato due navi iraniane di ricerca e soccorso, denominate «Naji-15» e «Naji-16», nelle acque territoriali dell'Iran; queste navi in quel momento erano impegnate in operazioni umanitarie.

L'ambasciatore e incaricato d'affari dell'Iran presso le Nazioni Unite ha sottolineato: Inoltre, l'America, proseguendo le sue azioni aggressive, dal 12 aprile 2026 ha imposto un blocco navale che comprende il blocco di tutti i traffici marittimi in entrata nei porti iraniani e in uscita dagli stessi.