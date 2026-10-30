Secondo il resoconto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Jazeera, «Hussein Al-Haj Hassan», rappresentante di Hezbollah nel parlamento libanese, ha criticato l'atto d'accusa emesso nel caso del carico di esplosivi sequestrato in questo paese e lo ha considerato ingiusto e influenzato da pressioni politiche.

Al-Haj Hassan ha sottolineato che l'atto d'accusa emesso è in contraddizione con le leggi e la Dichiarazione universale dei diritti umani che garantisce il diritto alla resistenza contro l'occupazione.

Ha aggiunto: Le disposizioni di questo atto d'accusa sono sotto l'influenza di dettami politici noti e pertanto non possono essere considerate un provvedimento giusto e basato su norme giuridiche.

Queste dichiarazioni sono state fatte dopo che le autorità giudiziarie libanesi, nel caso della scoperta di un grande carico di esplosivi, hanno emesso atti d'accusa contro 13 persone.

Secondo un rapporto dell'Associated Press, questo carico conteneva circa 780 chilogrammi di esplosivi che sono stati scoperti e sequestrati in un camion a un posto di blocco sulla strada da Beirut alla valle della Bekaa. Due persone sono state arrestate in questo caso e altre 11, tra cui cinque con pseudonimi, sono perseguite in contumacia.

Le accuse mosse in questo caso includono la minaccia alla sicurezza interna del paese, la detenzione di armi ed esplosivi e la formazione di associazioni illegali con l'obiettivo di indebolire l'autorità dello Stato libanese.

Hezbollah ha confermato la proprietà del carico di esplosivi e ha annunciato che questi materiali erano destinati a contrastare i militari occupanti. Questo movimento ha inoltre chiesto la restituzione del carico e la liberazione delle persone arrestate.

Il caso del carico di esplosivi è stato sollevato in Libano in condizioni in cui il governo filo-occidentale di questo paese, su ordine dell'America e del regime sionista, persegue il disarmo della resistenza.