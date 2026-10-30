La vittoria dell'Iran è il presupposto del declino del sionismo e della distruzione dell'impero americano

Agenzia di stampa ABNA: Mohammad Al-Hindi, vicesegretario generale del movimento Jihad islamico palestinese, in una nota esclusiva per «Al-Mayadeen», dichiarando che «l'ideologia sionista domina la Casa Bianca ed è diventata il più grande pericolo per l'umanità», ha sottolineato che l'America e Israele hanno attaccato l'Iran per riportare al potere in Iran un regime fantoccio come quello dello scià deposto affinché servisse gli interessi di Israele e dell'Occidente, ma finora hanno fallito.

Al-Hindi ha considerato la sconfitta delle due precedenti guerre contro l'Iran come prova della coesione dei responsabili e del sistema iraniani, e la politica di soffocamento economico dell'America dopo il fallimento nella guerra militare come prova della consapevolezza, dell'unità e dell'impegno del popolo iraniano verso la propria rivoluzione, e ha sottolineato che le ambizioni dichiarate di Trump non si limitano all'Iran e al Golfo Persico. Ha considerato l'attacco dell'America e di Israele all'Iran come equivalente a un invito all'Iran a possedere armi atomiche e ha sottolineato che il modello attuale di Trump e Netanyahu nel mondo deve fallire.

Questo esponente del Jihad islamico palestinese, dichiarando che la politica barbara del capitalismo nei confronti dell'Iran è stata scossa, ha sottolineato che la sconfitta della guerra dell'America e del regime sionista contro l'Iran sarà l'inizio della liberazione dell'Occidente dalla lobby sionista, la morte del sionismo [Israele] e (l'inizio) del declino dell'impero americano.