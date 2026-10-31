La reazione di Araghchi alle dichiarazioni del cancelliere tedesco; non ci saranno più linee rosse

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, reagendo alle recenti dichiarazioni del cancelliere tedesco, ha affermato: quando l'anno scorso sono iniziati gli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l'Iran, il signor Merz ha accolto con favore questi attacchi. Ha detto: «Stanno facendo il lavoro sporco dell'Europa»!!

Araghchi ha continuato: 100 miliardi di euro non sono nulla rispetto al colpo devastante e distruttivo che le potenti forze armate iraniane infliggeranno a coloro che osassero aggredire la nostra nazione.

In conclusione, Araghchi ha sottolineato: non ci saranno più linee rosse.

Secondo un rapporto di Mehr, il cancelliere tedesco, riconoscendo le gravi conseguenze economiche della guerra imposta americano-sionista contro l'Iran, ha annunciato che l'aumento dei prezzi dell'energia negli ultimi otto mesi ha imposto costi superiori a 100 miliardi di euro alle aziende e ai consumatori europei.