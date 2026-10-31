Il Canada, sostenendo le infondate pretese degli EAU, taglia il ramo su cui è seduto

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Esmail Baghaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, ha scritto sul suo account su uno dei social network, in risposta al Canada che Trump chiama il 51° stato americano: Gli Emirati Arabi Uniti sono stati fondati nel 1971; tuttavia, nonostante ampie prove storiche, fatti geografici e documenti scritti riguardanti Abu Musa, la Grande Tunb e la Piccola Tunb, continuano a rivendicare la proprietà di queste isole iraniane; isole la cui appartenenza all'Iran risale a migliaia di anni prima della fondazione di questa federazione. È interessante notare che anche il Primo Ministro del Canada ha deciso di ripetere questa affermazione infondata!

Ha aggiunto: Il Canada, più di qualsiasi altro paese, dovrebbe comprendere l'importanza dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale; poiché la storia di questo paese è legata all'invasione americana durante la guerra del 1812, alla pubblicazione della dichiarazione di annessione di Montreal nel 1849 e, negli ultimi anni, alle ripetute minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel cinquantunesimo stato americano.

Baghaei ha continuato: Come può un paese che si è adoperato per più di due secoli per difendere la propria integrità territoriale dalle ambizioni del suo vicino meridionale prendere parte per una delle parti in un conflitto fabbricato e sostenere una rivendicazione territoriale infondata che è un esempio di avventura pericolosa?

Ha osservato: L'integrità territoriale e il rispetto dei fatti storici e giuridici sono un principio fondamentale per il Canada, o questi principi hanno importanza solo quando la sovranità di questo stesso paese è minacciata?

In conclusione, ha indicato: Il Canada non si rende conto che con un'azione del genere, in realtà taglia il ramo su cui è esso stesso seduto?