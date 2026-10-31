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La reazione di un diplomatico iraniano alle dichiarazioni del Primo Ministro britannico sulla questione nucleare

31 ottobre 2026 - 12:33
Codice notizia: 1884716
Source: ABNA24
La reazione di un diplomatico iraniano alle dichiarazioni del Primo Ministro britannico sulla questione nucleare

Nasser Kanani, reagendo alle dichiarazioni del Primo Ministro britannico sull'accordo nucleare e sull'apertura dello Stretto di Hormuz, ha criticato quello che ha definito il tentativo dei colonialisti di privare le nazioni degli strumenti di potere.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Nasser Kanani, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran in Algeria, ha reagito sul suo account su uno dei social network alle dichiarazioni del Primo Ministro britannico riguardo a un accordo per distruggere la capacità nucleare dell'Iran e garantire la completa apertura dello Stretto di Hormuz.

Kanani ha citato le parole del Primo Ministro britannico che ha detto: «Vogliamo un accordo che distrugga la capacità nucleare dell'Iran e garantisca la completa apertura dello Stretto di Hormuz.»

L'ambasciatore iraniano ha scritto: «Sì, i colonialisti vecchi e nuovi non si accontentano di nulla di meno; cercano di privare le nazioni di ogni strumento di potere per alla fine divorarle completamente!»

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