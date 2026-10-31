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Turchia: accogliamo con favore l'adesione dell'Egitto all'accordo della Mecca

31 ottobre 2026 - 12:34
Codice notizia: 1884718
Source: ABNA24
Turchia: accogliamo con favore l'adesione dell'Egitto all'accordo della Mecca

L'ambasciatore di Turchia al Cairo ha accolto con favore la possibile adesione dell'Egitto all'accordo di difesa della Mecca.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando RT, Salih Mutlu Şen, ambasciatore di Turchia al Cairo, ha sottolineato che l'adesione ufficiale dell'Egitto all'accordo di difesa della Mecca è una decisione sovrana e che Ankara accoglierà con favore questa mossa.

Ha aggiunto che il partenariato strategico tra Egitto e Turchia è necessario per realizzare pace, sicurezza e stabilità, anche se permangono divergenze su alcuni dossier.

L'ambasciatore di Turchia ha precisato che le relazioni militari tra i due paesi stanno progredendo e che sono in corso progetti nell'industria della difesa, e si prevede inoltre che nell'arco di 10 anni missili, navi e droni saranno prodotti in cooperazione congiunta.

In precedenza anche il portavoce dell'esercito pakistano, indicando che le disposizioni dell'accordo della Mecca non creano ostacoli all'adesione di nuovi membri, aveva annunciato: anche l'Iran può aderire a questo patto se soddisfa le condizioni.

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