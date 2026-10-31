  1. Home page
  2. servizio
  3. Asia

Un'emittente sionista: le elezioni israeliane hanno mostrato la profondità delle divergenze interne

31 ottobre 2026 - 12:35
Codice notizia: 1884720
Source: ABNA24
Un'emittente sionista: le elezioni israeliane hanno mostrato la profondità delle divergenze interne

Un'emittente israeliana ha ammesso la profondità delle divergenze e delle fratture interne nel regime sionista.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, l'emittente israeliana Kan ha riferito che le elezioni del 2026 nel regime sionista riflettono la persistenza delle fratture interne e l'approfondimento di queste fratture tra i sionisti.

L'emittente in questione ha precisato che le divergenze riguardanti l'identità dei sionisti e i loro orientamenti hanno avuto un impatto maggiore rispetto ai fallimenti in materia di sicurezza ed economia nel determinare la scelta degli elettori.

Secondo i risultati ufficiali delle elezioni parlamentari del regime sionista, il campo legato a Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, ha ottenuto 53 seggi e il campo del suo rivale Gadi Eisenkot 48 seggi.

Anche la lista dei partiti arabi ha ottenuto 19 seggi.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha