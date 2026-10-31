Un'emittente sionista: le elezioni israeliane hanno mostrato la profondità delle divergenze interne

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, l'emittente israeliana Kan ha riferito che le elezioni del 2026 nel regime sionista riflettono la persistenza delle fratture interne e l'approfondimento di queste fratture tra i sionisti.

L'emittente in questione ha precisato che le divergenze riguardanti l'identità dei sionisti e i loro orientamenti hanno avuto un impatto maggiore rispetto ai fallimenti in materia di sicurezza ed economia nel determinare la scelta degli elettori.

Secondo i risultati ufficiali delle elezioni parlamentari del regime sionista, il campo legato a Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, ha ottenuto 53 seggi e il campo del suo rivale Gadi Eisenkot 48 seggi.

Anche la lista dei partiti arabi ha ottenuto 19 seggi.