Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando RT, Mark Carney, Primo Ministro del Canada, ha sottolineato che in caso di mancato raggiungimento di un accordo commerciale auspicabile con Donald Trump, il suo paese potrebbe attendere un nuovo presidente americano.

Ha aggiunto che i canadesi sono stanchi delle tensioni politiche con gli Stati Uniti e che Ottawa non firmerà mai un accordo che non sia nell'interesse del Canada.

Carney ha precisato: il nostro paese sta ampliando le sue opzioni economiche in collaborazione con i partner dell'Unione Europea e i mercati di libero scambio e non cambierà mai le sue politiche per timore della reazione di Trump.

Queste parole di Carney sono state pronunciate dopo il fallimento dei negoziati di Ottawa e la guerra dei dazi tra Canada e Stati Uniti. Trump in precedenza, assumendo una posizione contro il Canada, aveva chiesto che questo paese si unisse agli Stati Uniti come uno dei suoi stati!