Pezeshkian si è congratulato per l'arrivo della festa nazionale dell'Algeria

Secondo l'agenzia di stampa Abna Massoud Pezeshkian in un messaggio indirizzato al signor Abdelmadjid Tebboune presidente dell'Algeria congratulandosi per il settantaduesimo anniversario dell'inizio della rivoluzione di liberazione e della festa nazionale dell'Algeria ha precisato sono convinto che all'ombra della lungimiranza e dell'impegno di Vostra Eccellenza e con la continuazione dell'approccio attivo e costruttivo nel sostegno agli ideali di giustizia e utilizzando le capacità esistenti assisteremo sempre più al rafforzamento e all'espansione delle relazioni e della cooperazione nell'interesse dei due grandi popoli dell'Iran e dell'Algeria

Il presidente in questo messaggio ha anche chiesto al Dio Onnipotente per il presidente dell'Algeria salute e successo e per il popolo musulmano dell'Algeria prosperità e benessere