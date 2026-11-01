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Attacco aereo saudita contro l'università di Hodeida in Yemen suoni di esplosione uditi ad Aden

1 novembre 2026 - 19:46
Codice notizia: 1885314
Source: ABNA24
Attacco aereo saudita contro l'università di Hodeida in Yemen suoni di esplosione uditi ad Aden

Contemporaneamente alla diffusione di rapporti sull'udibilità di diversi suoni di esplosione nel porto di Aden nel sud dello Yemen i media hanno riportato due attacchi aerei sauditi contro la facoltà di medicina dell'università di Hodeida nell'ovest di questo paese

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira caccia sauditi con due attacchi aerei hanno colpito la facoltà di medicina dell'università di Hodeida nell'ovest dello Yemen

Le fonti yemenite non hanno ancora menzionato i danni umani e materiali di questo attacco

Questo attacco è avvenuto mentre i media arabi senza menzionare ulteriori dettagli hanno riportato l'udibilità di suoni di esplosione nella città di Aden come quartier generale principale dei mercenari sauditi nel sud dello Yemen

Questa mattina anche in due attacchi aerei della coalizione saudita contro gli impianti della compagnia petrolifera nella regione di Bajil nella provincia di Hodeida in Yemen tre civili sono rimasti feriti

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