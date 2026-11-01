Attacco aereo saudita contro l'università di Hodeida in Yemen suoni di esplosione uditi ad Aden

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira caccia sauditi con due attacchi aerei hanno colpito la facoltà di medicina dell'università di Hodeida nell'ovest dello Yemen
Le fonti yemenite non hanno ancora menzionato i danni umani e materiali di questo attacco
Questo attacco è avvenuto mentre i media arabi senza menzionare ulteriori dettagli hanno riportato l'udibilità di suoni di esplosione nella città di Aden come quartier generale principale dei mercenari sauditi nel sud dello Yemen
Questa mattina anche in due attacchi aerei della coalizione saudita contro gli impianti della compagnia petrolifera nella regione di Bajil nella provincia di Hodeida in Yemen tre civili sono rimasti feriti
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