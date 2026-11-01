Bloomberg l'economia saudita si trova nella peggiore situazione degli ultimi anni

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira l'agenzia di stampa americana Bloomberg ha annunciato che l'economia dell'Arabia Saudita nel terzo trimestre 2026 con una crescita negativa del 3 8 per cento si è contratta per il secondo trimestre consecutivo un evento che si verifica per la prima volta dal 2023

Secondo il rapporto di Bloomberg l'economia saudita è sul punto di registrare una delle sue peggiori performance economiche degli ultimi anni

Bloomberg aveva anche precedentemente in un rapporto riferendosi alle pesanti conseguenze degli sviluppi e delle operazioni degli yemeniti sull'Arabia Saudita annunciato che questi sviluppi hanno fortemente influenzato l'economia di Riyad e distrutto una delle più importanti attrazioni di questo paese per attrarre investimenti stranieri cioè stabilità e sicurezza

Gli esperti economici e gli ex funzionari del Fondo monetario internazionale hanno sottolineato che la continuazione di questa situazione minaccia gravemente i settori del turismo dei trasporti e degli investimenti stranieri e ha posto i programmi di Riyad per la diversificazione dell'economia di fronte a seri ostacoli

Bloomberg ha inoltre rivelato che anche l'aumento delle entrate petrolifere dell'Arabia Saudita non sarà sufficiente a compensare i vasti danni di questa guerra sui settori non petroliferi cosicché l'indice azionario del mercato azionario saudita a seguito della continuazione dei danni negli ultimi due mesi si è avvicinato al limite del suo livello più basso dal 2021