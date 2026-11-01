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Bloomberg l'economia saudita si trova nella peggiore situazione degli ultimi anni

1 novembre 2026 - 19:48
Codice notizia: 1885317
Source: ABNA24
Bloomberg l'economia saudita si trova nella peggiore situazione degli ultimi anni

L'agenzia di stampa americana Bloomberg ha annunciato che l'economia dell'Arabia Saudita nel terzo trimestre 2026 ha sperimentato per la prima volta dal 2023 una crescita negativa del 3 8 per cento

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira l'agenzia di stampa americana Bloomberg ha annunciato che l'economia dell'Arabia Saudita nel terzo trimestre 2026 con una crescita negativa del 3 8 per cento si è contratta per il secondo trimestre consecutivo un evento che si verifica per la prima volta dal 2023

Secondo il rapporto di Bloomberg l'economia saudita è sul punto di registrare una delle sue peggiori performance economiche degli ultimi anni

Bloomberg aveva anche precedentemente in un rapporto riferendosi alle pesanti conseguenze degli sviluppi e delle operazioni degli yemeniti sull'Arabia Saudita annunciato che questi sviluppi hanno fortemente influenzato l'economia di Riyad e distrutto una delle più importanti attrazioni di questo paese per attrarre investimenti stranieri cioè stabilità e sicurezza

Gli esperti economici e gli ex funzionari del Fondo monetario internazionale hanno sottolineato che la continuazione di questa situazione minaccia gravemente i settori del turismo dei trasporti e degli investimenti stranieri e ha posto i programmi di Riyad per la diversificazione dell'economia di fronte a seri ostacoli

Bloomberg ha inoltre rivelato che anche l'aumento delle entrate petrolifere dell'Arabia Saudita non sarà sufficiente a compensare i vasti danni di questa guerra sui settori non petroliferi cosicché l'indice azionario del mercato azionario saudita a seguito della continuazione dei danni negli ultimi due mesi si è avvicinato al limite del suo livello più basso dal 2021

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