Secondo l'agenzia di stampa Abna il giornale Guardian ha riportato che il governo di Donald Trump concentrandosi sul caso di frode nei programmi di welfare sta intensificando le misure contro l'abuso di assistenza sociale e assicurazioni sanitarie pubbliche ma i sondaggi mostrano che la corruzione governativa e il conflitto di interessi finanziari dei funzionari sono tra le principali preoccupazioni degli elettori americani

Nell'ultima misura il team antidroga di JD Vance vicepresidente degli Stati Uniti ha annunciato la scoperta di un peculato di 40 milioni di dollari nel programma di assistenza alimentare Vance aveva anche precedentemente annunciato la rimozione della copertura assicurativa sanitaria di circa 760 mila persone tra quelle coperte dalla legge Obamacare con l'accusa di frode

Trump ha anche proposto di pagare una ricompensa alle persone che segnalano casi di spreco e frode nelle risorse governative

Secondo un sondaggio dell'istituto Harris per il Guardian in ottobre la corruzione governativa dopo l'aumento del costo della vita è la seconda preoccupazione importante degli elettori l'87 per cento dei partecipanti ha considerato la corruzione in America un problema e il 65 per cento degli elettori delle elezioni di metà mandato l'ha descritta come un problema serio

La maggior parte delle preoccupazioni riguarda il fatto che i funzionari eletti preferiscano i propri interessi finanziari o quelli dei loro finanziatori all'interesse pubblico Inoltre la posizione dell'America nell'indice di percezione della corruzione dell'organizzazione Transparency International è scesa dal rango 18 nel 2016 al rango 29

Il Guardian prosegue menzionando le critiche sulle attività commerciali della famiglia Trump durante la sua presenza alla Casa Bianca in particolare nel campo delle criptovalute Secondo questo rapporto Trump nel primo anno dopo il ritorno al potere ha guadagnato circa 2 2 miliardi di dollari di cui 1 4 miliardi di dollari dalle criptovalute

Questo giornale ha anche affrontato casi riguardanti le relazioni commerciali della famiglia Trump con investitori e governi stranieri tra cui Qatar ed Emirati Arabi Uniti I democratici considerano queste relazioni come un possibile esempio di sfruttamento finanziario del potere politico in risposta la Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interessi o legame tra contributi finanziari e grazie politiche