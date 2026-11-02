Generale israeliano: un nuovo attacco all'Iran nelle condizioni attuali è inutile

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita Russia Today, «Eliezer Marom», ex comandante della marina del regime israeliano e ricercatore presso il Centro di studi strategici Begin-Sadat, in un'intervista alla radio 103FM di tale regime ha dichiarato che qualsiasi nuovo attacco all'Iran non porterà risultati tangibili nel dossier nucleare di questo paese.

Ha sottolineato che ciò avverrebbe solo se vi fossero informazioni precise su un imminente movimento dell'Iran verso l'ottenimento di armi nucleari. Nelle condizioni attuali non si dovrebbe effettuare un altro attacco contro l'Iran.

Marom ha dichiarato a riguardo: «A mio parere, il danno di un tale attacco sarà maggiore del suo beneficio e, attualmente, non raccomando l'attacco.»

Questo ex funzionario militare del regime israeliano, sottolineando anche l'importanza del dossier nucleare per Teheran, ha dichiarato che l'Iran detiene questa questione come una carta principale e non vi rinuncerà.

Ha inoltre avvertito che anche un attacco limitato degli Stati Uniti potrebbe essere accompagnato da una reazione dell'Iran contro gli impianti di carburante ed energia; un'azione che, secondo lui, potrebbe causare un aumento dei prezzi globali dell'energia e rendere più difficile porre fine allo scontro.