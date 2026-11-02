ElBaradei: un nuovo attacco americano all'Iran è pura follia

Secondo un rapporto del gruppo internazionale dell'agenzia di stampa ABNA, Mohammed ElBaradei, ex direttore generale dell'AIEA, reagendo alla possibilità di una ripresa degli attacchi militari americani contro l'Iran, ha avvertito che qualsiasi nuovo attacco di Washington a Teheran non avrà altro risultato che l'estensione della violenza e della distruzione.

ElBaradei in un messaggio ha sottolineato: qualsiasi altro attacco americano all'Iran è pura follia e porterà solo a maggiore violenza e distruzione; la nostra regione, in particolare, pagherà un prezzo elevato per tale azione.

Ha inoltre chiesto a coloro che hanno influenza e impatto sul presidente americano Donald Trump di convincerlo a evitare qualsiasi nuova azione militare contro l'Iran.

ElBaradei, che ha diretto l'AIEA dal 1997 al 2009, negli ultimi anni ha anche più volte avvertito delle conseguenze della creazione di tensioni militari contro l'Iran.

Durante le crisi legate al programma nucleare iraniano, aveva sottolineato la necessità di risolvere le divergenze attraverso la via della diplomazia ed evitare l'opzione militare.