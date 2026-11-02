La rabbia di Trump per la situazione attuale; il presidente americano cerca un capro espiatorio

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, la rivista The Atlantic, citando i consiglieri del presidente americano, ha riportato che egli sta interrogando i suoi amici sulle prestazioni di Pete Hegseth, ministro della guerra degli Stati Uniti, e del presidente del Comitato dei capi di stato maggiore congiunti di questo paese.

Secondo questo rapporto, Trump di solito chiede l'opinione di un gruppo dei suoi amici prima di decidere sulla nomina o la rimozione di funzionari americani.

La cerchia ristretta di Trump ha également annunciato che Hegseth non è stato franco riguardo alla realtà sul campo della guerra con l'Iran e diceva a Trump cose che voleva sentire.

Funzionari americani hanno sottolineato in un colloquio con The Atlantic che Trump è furioso perché i loro messaggi non arrivano correttamente alle persone e non hanno l'effetto necessario, e considera la guerra con l'Iran parte dei fattori del suo stallo politico. Cerca un capro espiatorio e lo sceglie tra i funzionari che avevano affermato che la guerra con l'Iran sarebbe stata rapida ed efficace.

Anche i stretti collaboratori di Trump hanno detto che c'è la speranza che le sole minacce contro l'Iran facciano tornare questo paese al tavolo dei negoziati!