Bagheri: L'America mira a perturbare l'economia mondiale

Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando il segretariato del Consiglio supremo della sicurezza nazionale, Ali Bagheri oggi, lunedì 11 Aban 1405 (2 novembre 2026), in un incontro con Wang Yi, ministro degli Esteri della Cina, ha dichiarato: L'America ha iniziato una guerra contro la Repubblica islamica dell'Iran e ha commesso il più grande crimine possibile, cioè l'assassinio del leader supremo della Repubblica islamica dell'Iran, Sua Eminenza l'Imam Khamenei, insieme alla sua cara famiglia, e in seguito ha commesso crimini senza precedenti, uno dei quali è stato attacchi missilistici contro una scuola elementare nella città di Minab.

Ha continuato: Affinché questa innovazione, una delle cui conseguenze è la perturbazione della sicurezza internazionale, non si ripeta, la punizione di tutti i criminali di questa guerra deve diventare una richiesta internazionale, e nessuna indulgenza su questa strada è accettabile e non deve avvenire. L'Iran ha iniziato la sua legittima difesa dalle prime ore e l'ha proseguita con forza.

Il vice responsabile per gli affari internazionali del segretariato del Consiglio supremo della sicurezza nazionale ha dichiarato: Dall'inizio della guerra, la logica d'azione dell'Iran non è cambiata; continueremo a difendere la sicurezza, la sovranità nazionale e l'integrità territoriale dell'Iran, e su questa strada non usiamo riguardi con nessuno. La nazione resistente dell'Iran ha vinto in questa guerra di aggressione che l'America e il regime sionista hanno iniziato contro il nostro paese, ed è per questo che ora l'America capisce quale destino una guerra contro una civiltà riserverà loro.

Bagheri ha detto: In questa guerra l'America ha mostrato la sua natura aggressiva ed egemonica e, oltre all'aggressione contro un paese indipendente, ha mirato a perturbare l'economia mondiale.