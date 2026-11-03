Esame della situazione in Asia occidentale nella conversazione telefonica tra Rezaei e Putin

Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, il generale di corpo d'armata Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale del nostro paese, e Vladimir Putin, presidente della Russia, nell'ambito delle consultazioni di alto livello tra la Repubblica islamica dell'Iran e la Federazione Russa e in seguito ai recenti incontri dei massimi funzionari dei due paesi, in una conversazione telefonica hanno discusso e scambiato opinioni sulla situazione attuale della regione e del mondo con particolare enfasi sull'Asia occidentale.

In questa conversazione sono stati espressi ringraziamenti per le posizioni chiare di Putin e di altri funzionari e responsabili russi che lodano il ruolo del leader martire della rivoluzione (che la misericordia di Allah sia su di lui) e di altri grandi eroi nazionali e sostengono la resistenza e la perseveranza del popolo iraniano.

Le parti hanno sottolineato la continuazione della cooperazione strategica sulla base della roadmap tracciata dai massimi leader dei due paesi.