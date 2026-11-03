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Esame della situazione in Asia occidentale nella conversazione telefonica tra Rezaei e Putin

3 novembre 2026 - 11:41
Codice notizia: 1886052
Source: ABNA24
Esame della situazione in Asia occidentale nella conversazione telefonica tra Rezaei e Putin

Il segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale dell'Iran e il presidente della Russia hanno sottolineato, in una conversazione telefonica, la continuazione della cooperazione strategica sulla base della roadmap tracciata dai massimi leader dei due paesi.

Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, il generale di corpo d'armata Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale del nostro paese, e Vladimir Putin, presidente della Russia, nell'ambito delle consultazioni di alto livello tra la Repubblica islamica dell'Iran e la Federazione Russa e in seguito ai recenti incontri dei massimi funzionari dei due paesi, in una conversazione telefonica hanno discusso e scambiato opinioni sulla situazione attuale della regione e del mondo con particolare enfasi sull'Asia occidentale.

In questa conversazione sono stati espressi ringraziamenti per le posizioni chiare di Putin e di altri funzionari e responsabili russi che lodano il ruolo del leader martire della rivoluzione (che la misericordia di Allah sia su di lui) e di altri grandi eroi nazionali e sostengono la resistenza e la perseveranza del popolo iraniano.

Le parti hanno sottolineato la continuazione della cooperazione strategica sulla base della roadmap tracciata dai massimi leader dei due paesi.

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