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Cattura di due droni da ricognizione americani di tipo MQM-170 nel cielo dell'isola di Qeshm

3 novembre 2026 - 11:41
Codice notizia: 1886053
Source: ABNA24
Cattura di due droni da ricognizione americani di tipo MQM-170 nel cielo dell'isola di Qeshm

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha annunciato: Pochi istanti fa, due droni da ricognizione americani di tipo MQM-170 sono stati costretti ad atterrare nel cielo a sud dell'isola di Qeshm.

Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, pochi istanti fa, due droni da ricognizione americani di tipo MQM-170 nel cielo a sud dell'isola di Qeshm sono stati costretti ad atterrare dall'azione dei sistemi avanzati di guerra elettronica della forza aerospaziale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica.

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha aggiunto: Contando questi due apparecchi, il numero di droni americani di questo tipo diventati bottino degli ufficiali d'élite del Corpo ha raggiunto quattro. Così, il nemico aggressore americano è ancora una volta fallito nel raggiungimento dei suoi obiettivi prefissati mediante l'uso di questi droni, e, per grazia di Dio, un'altra pagina di sconfitta e fallimento è stata aggiunta al registro nero di Brad Cooper, il comandante terrorista del CENTCOM.

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