Baqai: Lo Stretto di Hormuz non si aprirà se non con la fine del blocco e la realizzazione delle richieste dell'Iran

Come riportato dal corrispondente dell'agenzia Mehr, Esmail Baqai, portavoce del Ministero degli Esteri, nella sua conferenza stampa settimanale ha dichiarato: Gli sviluppi nella nostra regione continuano in modo accelerato, il centro dei cambiamenti in Asia occidentale è la Palestina occupata, e la causa dell'insicurezza nella nostra regione è anche il regime sionista.

Ha aggiunto: Oggi più di 10 palestinesi sono stati martirizzati. Alla vigilia della stagione fredda i problemi dei rifugiati palestinesi sono catastrofici, e non permettono nemmeno alle persone di installare container. Siamo di fronte al pericoloso fenomeno della normalizzazione del crimine e del massacro. Il fatto che i palestinesi siano diventati un numero dimostra che la comunità internazionale ha una responsabilità verso questi crimini e deve prendere posizione.

Baqai, riguardo alla mediazione del Qatar e ai risultati delle consultazioni, ha detto: Il viaggio del vice ministro degli Esteri a Doha era finalizzato a facilitare le interazioni tra Iran e Qatar, i colloqui continuano, i temi sono complessi, e il passare del tempo, tenendo conto della dinamica del tempo, ha anch'esso aggiunto complessità. Lo scambio di messaggi continua, l'America deve decidere; abbiamo trasmesso alla parte americana tutto ciò che era necessario in forma ragionevole. Quando parliamo di una richiesta, la condizione necessaria per la sua attuazione è il ritorno della sicurezza nella regione. L'insistenza dell'Iran sul fatto che le sue richieste debbano essere attuate per prime non è solo nell'interesse nazionale, ma è una visione ragionevole per il ritorno della sicurezza nella regione e nello Stretto di Hormuz.

Baqai, riguardo alle accuse di antisemitismo in Iran, ha detto: L'accusa di antisemitismo non si addice all'Iran ed è fondamentalmente un fenomeno europeo. Ripetono continuamente un'accusa stereotipata e anche i mass media la ripetono. Nella città di Yazd abbiamo 13–14 sinagoghe ebraiche, e in tutto l'Iran ci sono 100 sinagoghe ebraiche. Dobbiamo chiedere agli europei cosa hanno fatto per far sì che le sinagoghe nelle capitali europee fossero coperte di filo spinato. I paesi europei devono tornare in sé.