Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando il giornale libanese Al-Akhbar, Asaad Al-Shaibani, ministro degli Esteri del regime siriano autoproclamato il cui regime non mostra alcuna reazione seria alle aggressioni del regime sionista, ha ammesso che il processo di costruzione dello Stato nel sud della Siria affronta sfide esistenziali, poiché in meno di due anni ha subito più di mille aggressioni israeliane.

Il ministro degli Esteri siriano ha annunciato che il suo paese sta valutando la possibilità di aderire all'accordo di difesa della Mecca firmato da Arabia Saudita, Pakistan e Turchia.

Al-Shaibani durante la sessione annuale del "Dialogo di Manama" nella capitale del Bahrein ha dichiarato: Attualmente sono in corso discussioni per valutare l'adesione della Siria alla coalizione della Mecca.

Ha aggiunto che la Siria è uscita dalla trincea dei conflitti per ottenere il suo posto e la sua posizione al tavolo delle decisioni sulla sicurezza regionale.

Al-Shaibani allo stesso tempo, ignorando le aggressioni del regime sionista contro il territorio siriano, ha dichiarato: La vera sicurezza si manifesta nei paesi che hanno la capacità di proteggere il proprio popolo; nei vicini che rispettano la sovranità reciproca e nei patti che rimangono saldi di fronte alle prove difficili.

Il ministro degli Esteri siriano ha osservato che la protezione dei confini richiede forze addestrate e attrezzature avanzate. Contrastare le reti transfrontaliere di contrabbando richiede lo scambio di informazioni e il coordinamento operativo che possono preservare la sovranità dei paesi e proteggere la vita dei civili.

Al-Shaibani ha nuovamente chiesto il "ritorno alle linee precedenti all'otto dicembre 2024 e l'attivazione dell'accordo di disimpegno delle forze del 1974" e ha sottolineato: "Il Golan è terra siriana e la risoluzione 497 è il riferimento principale in materia."