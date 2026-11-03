Avvertimento di un funzionario israeliano sull'istigazione alla guerra contro l'Iran

Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, il giornale ebraico "Maariv", citando Ehud Barak, ex primo ministro del regime sionista, ha sottolineato l'espansione delle minacce contro l'Iran e ha precisato che le motivazioni dell'avvio di un'altra operazione militare non derivano solo da considerazioni di sicurezza israeliane.

Barak ha precisato che Netanyahu cerca di trascinare il regime sionista nella guerra. Il problema è che se non ci riuscirà, ci saranno conseguenze gravi e questa azione porterà al rafforzamento dell'Iran.

Ha aggiunto: Ciò che è preoccupante è che questo viene fatto per restare al potere. Non ci sono informazioni che rendano necessario un intervento immediato contro l'Iran prima della formazione di un gabinetto nelle prossime 6 o 8 settimane.

Barak ha anche notato: Una tale guerra artificiale crea uno stato di emergenza in Israele e perturba gravemente il normale processo di giuramento dei membri della Knesset. In tempo di guerra, il gabinetto ha l'autorità di emanare un ordine di divieto di assembramento. Un evento predeterminato che dal punto di vista degli iraniani è considerato un obiettivo legittimo può annullare la cerimonia di giuramento dei membri della Knesset. Questo potrebbe scatenare un'ondata di richieste di formazione di un gabinetto di unità e perturbare gravemente il corso delle cose.