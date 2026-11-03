Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, il sito Drop Site News ha rivelato che l'esame dei documenti di registrazione degli agenti stranieri mostra che Abigail Ransom, portavoce della campagna elettorale di Mike Rogers, candidato repubblicano, e Jesse Stocks, uno dei membri del suo team di campagna, hanno registrato presso il Ministero della Giustizia americano attività in linea con gli interessi del gabinetto del regime sionista.

Secondo questo rapporto, hanno operato attraverso la società Convergence Media nell'ambito della rete Havas Media come parte di un contratto da 46,5 milioni di dollari con il gabinetto del regime sionista. L'obiettivo di queste attività è indicato come la promozione di opinioni positive sul regime attraverso piattaforme virtuali online e l'inclusione di contenuti pro-Israele nei modelli di intelligenza artificiale.

In precedenza era anche stato riferito che la lobby sionista in America aveva speso milioni di dollari per sconfiggere il rivale di Rogers, cioè Abdurrahman Al-Sayed, candidato musulmano e anti-israeliano dei democratici nello stato del Michigan.