Come riportato dall'agenzia di stampa Abna, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista con Fox News ha invitato i suoi sostenitori a partecipare alle elezioni e a votare per i candidati repubblicani.

Ha chiesto ai suoi sostenitori di immaginare che il suo nome sia anch'esso sulla scheda elettorale.

Il presidente degli Stati Uniti, indicando che il risultato delle elezioni può influenzare la performance del suo governo, ha aggiunto: «In un certo senso è davvero così; perché se i repubblicani falliscono, i miei risultati potrebbero andare perduti.»

Trump ha poi sottolineato la necessità della partecipazione dei sostenitori del Partito Repubblicano e ha dichiarato: «Se i nostri sostenitori votano, vinceremo con un ampio margine.»

Le elezioni di metà mandato del Congresso americano si terranno martedì 12 Aban 1405 (3 novembre 2026). In queste elezioni, tutti i seggi della Camera dei Rappresentanti e una parte dei seggi del Senato americano saranno sottoposti al voto. Il risultato delle elezioni può influenzare la composizione del Congresso e, di conseguenza, la possibilità di portare avanti i programmi legislativi del governo Trump.