Ghalibaf: Tradire la volontà del popolo americano sarà un incubo per Washington

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Bagher Ghalibaf, reagendo in modo implicito ai risultati delle elezioni americane, sottolineando la volontà generale del popolo di questo paese contraria alla guerra, ha lanciato un esplicito avvertimento alla politica bellicista del governo americano e in un messaggio sul suo account personale sui social media ha scritto: Che sia per coscienza o per la pressione del costo della vita, il popolo americano ha detto "no" alla guerra, e anche noi confermiamo questo messaggio.

Ghalibaf ha aggiunto: Se il governo americano tradisce la volontà generale del proprio popolo per servire padroni e ricattatori internazionali, capirà che la nostra risposta si trasformerà in un incubo per il governo americano.