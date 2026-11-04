Salimi: L'Iran ha la capacità di colpire tutti gli interessi dell'America in ogni geografia

Secondo un rapporto del corrispondente dell'ABNA, Hojjat al-Islam Alireza Salimi, nella seduta pubblica odierna (13 Aban) del Consiglio consultivo islamico, riferendosi all'occasione del 13 Aban, ha sottolineato: L'America deve sapere che la Repubblica islamica dell'Iran oggi dispone di maggiore potere e capacità e può colpire tutti gli interessi di questo paese in qualsiasi ambito geografico che essa stessa determini.

Dichiarando che dal punto di vista dell'Iran non c'è differenza tra i due partiti politici americani in materia di coercizione, ha affermato: Il risultato delle elezioni americane ha mostrato quanto l'amato Iran oggi svolga un ruolo e eserciti influenza nelle equazioni globali e persino negli sviluppi interni dell'America stessa.