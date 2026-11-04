Mokhber: La barbarie dell'America ha portato il mondo verso la deterrenza nucleare

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida suprema, in un post pubblicato su uno dei social network ha scritto: La barbarie dell'America, distruggendo la fiducia nelle istituzioni internazionali, ha portato il mondo verso la deterrenza nucleare.

Ha aggiunto: Secondo i recenti rapporti, le scorte militari sono aumentate di circa 130 testate, e tutti i 9 paesi in possesso di armi nucleari stanno procedendo alla modernizzazione.

Il consigliere e assistente della Guida suprema ha sottolineato: Anche i paesi privi di bomba come Polonia, Finlandia, Svezia e Germania cercano di ospitare armi nucleari o di partecipare al nucleare.