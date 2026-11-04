Il sindaco di New York: I cambiamenti politici in America sono appena iniziati

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, «Zohran Mamdani», il sindaco di New York, in un'intervista alla rivista Wired ha parlato del cambiamento dell'atmosfera politica di questo paese.

Ha detto: Ora si percepisce un'atmosfera diversa, e ha sottolineato che i nuovi cambiamenti politici sono appena iniziati e la continuazione di questo percorso richiede maggiori sforzi.

Queste dichiarazioni sono state fatte mentre i risultati delle elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026 (12 Aban 1405) indicano l'avanzata dei democratici nelle competizioni congressuali e i media hanno riportato la presa della maggioranza della Camera dei rappresentanti da parte di questo partito.

Mamdani ha vinto le elezioni municipali di New York nel novembre 2025 e ha iniziato la sua attività come sindaco dal 1° gennaio 2026. Nel suo discorso di vittoria aveva parlato dell'inizio di una nuova era nella politica di New York.