Agenzia di stampa Abna: i risultati delle elezioni di metà mandato in America indicano un cambiamento dell'equilibrio di potere a Washington e un indebolimento della posizione del Partito Repubblicano; uno sviluppo che può influenzare le equazioni politiche del governo di Donald Trump e aumentare il costo della continuazione delle politiche di confronto di questo paese, in particolare nei confronti dell'Iran.

La vittoria dei democratici nella corsa al Senato e l'avanzamento di questo partito alla Camera dei Rappresentanti sono avvenuti in condizioni in cui la performance del governo Trump nei settori dell'economia e della politica estera ha affrontato ampie critiche. Da questo punto di vista, le elezioni di metà mandato devono essere considerate al di là della competizione per i seggi del Congresso e come una sorta di valutazione pubblica della performance del presidente americano.

La guerra con l'Iran; il tallone d'Achille politico di Trump

Uno degli assi più importanti del contenzioso politico in America sono le conseguenze della guerra con l'Iran e i suoi costi economici e di sicurezza. L'aumento delle preoccupazioni sui prezzi dell'energia, la pressione sul tenore di vita delle famiglie e la probabilità di un'estensione dei conflitti hanno trasformato la guerra da una mera questione di politica estera in un problema che influenza la vita quotidiana dei cittadini americani.

Trump è arrivato al potere con la promessa di dare priorità agli interessi interni dell'America e di evitare conflitti costosi; ma l'ingresso del suo governo in uno scontro militare con l'Iran ha messo questo slogan di fronte a una seria sfida. In tali condizioni, una parte degli elettori americani solleva la questione del perché le risorse finanziarie del paese debbano essere spese per una guerra che può imporre costi economici e di sicurezza aggiuntivi alla società.