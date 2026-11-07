La politica strategica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran non cambia con il cambio dei governi

Hassan Hanizadeh, in un'intervista con il corrispondente di Abna, riferendosi alle dichiarazioni del Leader della Rivoluzione secondo cui la speranza di un cambiamento di comportamento del sistema di dominio attraverso cambiamenti partitici e di fazione o concessioni all'America è una concezione errata, ha dichiarato: l'esperienza degli ultimi 47 anni della Repubblica Islamica dell'Iran nell'interazione con l'America è un'esperienza pesante e istruttiva; poiché durante questi quattro decenni, diversi governi di entrambi i partiti democratico e repubblicano sono saliti al potere in America, ma l'approccio generale di questo paese nei confronti dell'Iran è rimasto aggressivo e conflittuale.

Ha aggiunto: la politica strategica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran non ha subito alcun cambiamento fondamentale, e i cambiamenti avvenuti sono stati principalmente di natura tattica e nei metodi di esecuzione. Pertanto, l'idea che cambiamenti apparenti nella struttura politica e il cambio di partiti in America possano creare la base per stabilire relazioni diverse tra Teheran e Washington è una concezione errata.

L'esperto di affari internazionali, riferendosi alla performance dei diversi governi americani, ha sottolineato: durante le presidenze di Barack Obama e Joe Biden, vaste sanzioni sono state imposte all'Iran nei settori economico, sociale e di sicurezza, e sotto Donald Trump il metodo di confronto dell'America è passato dagli strumenti di pressione e dalla guerra morbida ad approcci militari e confronto diretto.

Hanizadeh ha continuato: non dobbiamo modificare la nostra valutazione delle politiche macro-americane sulla base del cambio dei governi e dei correnti politici di questo paese; poiché Washington, nei suoi approcci, dà priorità ai propri interessi strategici e maggiori e a quelli del regime sionista, e questo è osservabile anche nell'interazione con i paesi indipendenti.

Dichiarando che le parole del Leader della Rivoluzione derivano dall'esperienza degli anni passati nell'affrontare le politiche americane, ha detto: in particolare negli ultimi mesi, gli attacchi attribuiti all'America hanno causato danni alle infrastrutture dell'Iran, e centri medici, scuole e strutture di servizio sono stati tra gli obiettivi danneggiati.

L'esperto di affari internazionali ha osservato in conclusione: l'insieme di questi sviluppi ed esperienze storiche può essere istruttivo per i diversi correnti politici del paese e dimostrare maggiormente la necessità di rafforzare l'unità e la coesione interna di fronte alle politiche egemoniche dell'America.