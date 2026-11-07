Hamas: la situazione a Gaza è una macchia di vergogna sulla fronte della comunità internazionale

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando l'emittente Quds Press, Hazem Qassem, portavoce del movimento di resistenza islamica Hamas, leggendo la dichiarazione di questo movimento ha sottolineato che la situazione umanitaria catastrofica nella Striscia di Gaza e le sofferenze del popolo palestinese a seguito dell'allagamento delle tende di centinaia di famiglie sfollate sono una macchia di vergogna sulla fronte della comunità internazionale che rimane incapace di costringere il regime sionista a revocare il blocco ingiusto della Striscia di Gaza.

Ha aggiunto che la responsabilità di questa catastrofe umanitaria, oltre al regime sionista, ricade sulle istituzioni internazionali, tra cui l'istituzione cosiddetta «Consiglio della pace» e il suo presidente «Nikolai Mladenov», che hanno fallito nell'adempimento dei propri compiti volti a garantire l'ingresso degli aiuti umanitari e di soccorso nella Striscia di Gaza e continuano a tacere di fronte al crimine del blocco di oltre due milioni di palestinesi che vivono in questa striscia.

Il portavoce di Hamas ha osservato che l'aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza richiede che i mediatori si assumano la piena responsabilità degli accordi firmati e agiscano seriamente ed efficacemente per costringere il regime di occupazione a attuare i propri impegni; impegni il cui primo è l'ingresso di aiuti umanitari e attrezzature abitative in quantità necessaria e sufficiente al fine di ridurre le sofferenze continue del popolo palestinese.

Qassem ha inoltre chiesto alla Lega araba di intraprendere un'azione urgente ed efficace per salvare la Striscia di Gaza dal proseguimento della catastrofe umanitaria, un'azione conforme ai principi e agli obiettivi sui quali questa Lega è stata fondata e che rifletta la sua responsabilità nazionale e umana nei confronti del popolo palestinese.

L'organizzazione di soccorso di Gaza ha annunciato oggi che a seguito di forti piogge e venti violenti, i campi degli sfollati in diverse regioni della Striscia di Gaza sono stati allagati e un gran numero delle loro tende è stato distrutto.