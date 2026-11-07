Ministro degli Esteri egiziano: tutte le parti nella regione devono esercitare moderazione

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando il portale informativo del Ministero degli Esteri egiziano, Badr Abdel Aty, ministro degli Esteri egiziano, in una telefonata con Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, ministro degli Esteri saudita, ha invitato tutte le parti interessate nella regione alla moderazione, alla priorità del linguaggio del dialogo e del negoziato e ad evitare qualsiasi misura che generi tensione.

L'ambasciatore Nader Zaki, portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri egiziano, ha precisato: questa conversazione si è svolta nel quadro delle consultazioni continue tra i due paesi fratelli riguardo agli ultimi sviluppi nella regione e nel proseguimento delle intense attività del ministro degli Esteri egiziano con gli omologhi arabi e i partner internazionali per sostenere la sicurezza e la pace e prevenire il deterioramento della situazione.

Nel corso di questa consultazione, i ministri degli Esteri dei due paesi hanno esaminato le ultime misure comuni e gli sforzi in corso per prevenire l'escalation della crisi.

Le due parti hanno sottolineato la necessità della moderazione di tutte le parti, della promozione del percorso della diplomazia e della risposta positiva agli sforzi dei mediatori per raggiungere intese che preservino la regione dai rischi e dalle conseguenze di un conflitto militare, poiché il proseguimento di questa situazione indebolisce la sicurezza e la stabilità della regione e riporta la crisi al punto zero.

Al termine di questa conversazione, i ministri degli Esteri di Egitto e Arabia Saudita hanno sottolineato la prosecuzione degli sforzi, dei coordinamenti e delle consultazioni con tutte le parti interessate affinché, consolidando la pace e i principi del diritto internazionale, sia adottato un approccio politico e serio per risolvere radicalmente la crisi e contenere le sue conseguenze negative a livello regionale e internazionale.