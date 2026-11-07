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Vance rafforza la sua posizione politica prendendo le distanze dalle posizioni di Trump

7 novembre 2026 - 20:59
Codice notizia: 1887697
Source: ABNA24
Vance rafforza la sua posizione politica prendendo le distanze dalle posizioni di Trump

Il vicepresidente di Trump, dopo la pesante sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato, ha cercato di rafforzare la propria posizione politica per le competizioni presidenziali del 2028 prendendo le distanze da alcune posizioni di Trump.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, l'agenzia di stampa Reuters in un rapporto ha scritto: J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, negli ultimi giorni della campagna delle elezioni di metà mandato ha cambiato la sua strategia e, invece di difendere la performance di Donald Trump, si è concentrato maggiormente su temi che plasmano la sua identità politica indipendente.

L'esame di Reuters di sei discorsi di Vance dal raduno dei repubblicani a settembre mostra che egli per attirare il sostegno degli elettori ha argomentato principalmente sulla base dei propri programmi politici. Questo cambiamento è avvenuto in condizioni in cui il calo di popolarità di Trump ha danneggiato la posizione dei candidati repubblicani alle elezioni.

Secondo due fonti informate sulla strategia elettorale di Vance, lui e i suoi consiglieri consideravano temi come il nazionalismo economico, la moderazione in politica estera e la sicurezza pubblica politicamente influenti e credevano che Vance potesse, facendo affidamento su queste aree, adottare una posizione più indipendente rispetto a Trump.

Sebbene Vance non si sia ancora pronunciato sulla candidatura alle elezioni presidenziali del 2028 e Trump non abbia sostenuto né lui né un altro candidato, il vicepresidente è considerato una delle principali opzioni possibili dei repubblicani per succedere a Trump. Tuttavia, per avere successo nelle future competizioni deve conservare gran parte della coalizione elettorale di Trump e allo stesso tempo separarsi dalle conseguenze politiche della performance del presidente.

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