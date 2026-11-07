Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, l'agenzia di stampa Reuters in un rapporto ha scritto: J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, negli ultimi giorni della campagna delle elezioni di metà mandato ha cambiato la sua strategia e, invece di difendere la performance di Donald Trump, si è concentrato maggiormente su temi che plasmano la sua identità politica indipendente.

L'esame di Reuters di sei discorsi di Vance dal raduno dei repubblicani a settembre mostra che egli per attirare il sostegno degli elettori ha argomentato principalmente sulla base dei propri programmi politici. Questo cambiamento è avvenuto in condizioni in cui il calo di popolarità di Trump ha danneggiato la posizione dei candidati repubblicani alle elezioni.

Secondo due fonti informate sulla strategia elettorale di Vance, lui e i suoi consiglieri consideravano temi come il nazionalismo economico, la moderazione in politica estera e la sicurezza pubblica politicamente influenti e credevano che Vance potesse, facendo affidamento su queste aree, adottare una posizione più indipendente rispetto a Trump.

Sebbene Vance non si sia ancora pronunciato sulla candidatura alle elezioni presidenziali del 2028 e Trump non abbia sostenuto né lui né un altro candidato, il vicepresidente è considerato una delle principali opzioni possibili dei repubblicani per succedere a Trump. Tuttavia, per avere successo nelle future competizioni deve conservare gran parte della coalizione elettorale di Trump e allo stesso tempo separarsi dalle conseguenze politiche della performance del presidente.