Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa TASS, Boris Pistorius, ministro della Difesa tedesco, in un'intervista con il gruppo mediatico «Funke» ha detto che Berlino non può più mettere a disposizione dell'Ucraina sistemi di difesa aerea «Patriot», poiché ciò potrebbe creare lacune critiche nel sistema di difesa della Germania stessa.

Il ministro della Difesa tedesco ha annunciato: la fornitura di equipaggiamenti, in particolare i sistemi Patriot, è diventata difficile. La Germania ha finora consegnato diversi sistemi e un gran numero di missili guidati a Kiev. Attualmente, non c'è possibilità per noi di fare più di questo.

Boris Pistorius ha aggiunto: qualsiasi equipaggiamento che cediamo ora non sarà sostituibile per un certo periodo, e questo creerà lacune nel [nostro sistema di difesa] che non possiamo permettere che si verifichino.

Ha anche osservato che altri paesi «hanno fatto molto meno» e ha aggiunto che la Germania si aspetta dai suoi partner che aumentino i loro sforzi.

Pistorius ha detto: dobbiamo avere una discussione molto seria su questo nella prossima riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina a metà novembre.