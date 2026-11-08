Naderi: Qualsiasi azione contro l'Iran incontrerà una reazione più severa

Ahmad Naderi, in un'intervista con un corrispondente dell'agenzia Abna, in reazione all'azione della Repubblica Islamica dell'Iran di inserire la marina e l'aeronautica britanniche nella lista delle organizzazioni terroristiche, ha dichiarato: La Repubblica Islamica dell'Iran adotterà una posizione decisa nei confronti delle azioni ostili dei paesi, inclusa la dichiarazione del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica come organizzazione terroristica, e se altri paesi intraprenderanno questa strada, l'Iran reagirà in proporzione a tali azioni.

Le azioni ostili della Gran Bretagna contro l'Iran hanno precedenti

Sottolineando l'azione del governo britannico di dichiarare l'IRGC organizzazione terroristica, ha definito questa mossa come avente precedenti e in continuità con le politiche ostili di questo paese contro la Repubblica Islamica dell'Iran, e ha aggiunto: Dal 1401 (2022), alcuni Stati membri dell'Unione Europea, la Gran Bretagna e un certo numero di altri paesi, tra cui il Canada, hanno avviato il processo di presentazione della questione della dichiarazione dell'IRGC come organizzazione terroristica e cercavano di trasformare questo approccio in un discorso politico e internazionale.

Il membro del consiglio di presidenza del Parlamento islamico ha continuato: Nel corso dell'ultimo anno, in particolare dopo la guerra di 12 giorni, le azioni e le posizioni di questi paesi nei confronti dell'IRGC si sono intensificate, e dopo la guerra di 40 giorni questo processo ha raggiunto uno stadio in cui hanno trovato maggiore coraggio per perseguire e attuare tali decisioni.

Naderi ha sottolineato: Il Parlamento islamico insiste également su questa posizione secondo cui se il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, come parte delle forze armate ufficiali della Repubblica Islamica dell'Iran, viene inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche, la Repubblica Islamica dell'Iran inserirà également gli eserciti dei paesi che hanno agito nella lista delle organizzazioni terroristiche e li riconoscerà come forze terroristiche.

Ha osservato: In tali condizioni, le forze militari di questi paesi nella regione saranno nel raggio d'azione della Repubblica Islamica dell'Iran e saranno riconosciute come obiettivi legittimi. Ci riserviamo également il diritto di contrastare e aprire il fuoco contro le forze militari di Gran Bretagna, Stati Uniti e qualsiasi altro paese che inserisca l'IRGC nella lista delle organizzazioni terroristiche.