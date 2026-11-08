Wadayi: Le concessioni all'America non porranno fine all'ostilità di Washington verso l'Iran

Ali Wadayi, in un'intervista con un corrispondente dell'agenzia Abna, sottolineando che alcuni sperano ancora nella possibilità di cambiare il comportamento dell'America attraverso concessioni, ha dichiarato: Per analizzare il comportamento dell'America bisogna distinguere tra gli interessi strategici di questo paese e le decisioni puntuali dei diversi governi. Ciò che conta nella politica estera di Washington non sono semplicemente le posizioni di un presidente o di una corrente politica, ma un insieme di interessi e considerazioni strutturali che svolgono un ruolo nelle decisioni di questo paese.

Ha aggiunto: In tali condizioni, non si può immaginare che con concessioni da parte dell'Iran, l'approccio dell'America cambierà necessariamente. L'esperienza delle relazioni tra i due paesi ha dimostrato che Washington, in molte fasi, anche dopo un accordo e aver ricevuto concessioni, non ha esitato a formulare nuove richieste o a tornare alla sua politica di pressione.

Le concessioni non portano necessariamente a una riduzione delle richieste americane

Questo analista di questioni internazionali, sottolineando l'esperienza dell'accordo nucleare, ha precisato: Il JCPOA è un esempio chiaro di questo problema. L'Iran, nel quadro di questo accordo, ha accettato restrizioni e ha attuato impegni, ma l'America si è facilmente ritirata dall'accordo e ha adottato la politica di massima pressione. Questa esperienza mostra che, offrendo semplicemente concessioni, non si può creare una garanzia dell'adesione dell'altra parte o di un cambiamento del suo comportamento.

Wadayi ha continuato: Il problema principale sorge quando una parte ritiene che, facendo concessioni, possa dissuadere l'altra parte da posizioni ostili, mentre l'altra parte può fondamentalmente considerare tali concessioni non come un segno di risoluzione dei disaccordi, ma come un'opportunità per formulare ulteriori richieste.

Ha osservato: Nelle relazioni internazionali, le concessioni hanno senso solo quando di fronte ad esse esiste un risultato concreto e garantito. Se viene fatta una concessione, ma l'altra parte continua la sua politica di minaccia, sanzioni e pressione, un tale processo non solo non aiuta a risolvere i disaccordi, ma può anche indebolire la posizione della parte che concede.