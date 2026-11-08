Dichiarazione di Yahya Sari sull'aggressione dell'Arabia Saudita contro lo Yemen

Secondo un rapporto dell'agenzia Abna che cita Al-Masira, Yahya Sari, portavoce delle forze armate dello Yemen, oggi sabato in una dichiarazione ha annunciato: Nelle ultime 24 ore, il nemico saudita ha preso di mira le infrastrutture civili del nostro paese con 105 attacchi aerei e missilistici. A seguito dei bombardamenti effettuati nella capitale (Sanaa) e nelle province di Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah, Saada, Marib e Lahj, decine di civili sono stati uccisi o feriti.

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha continuato: Gli attacchi sauditi sono stati effettuati da caccia «F-15» e «Typhoon» decollati dalle basi aeree di «Khamis Mushait» e «Taif»; gli attacchi missilistici sono stati effettuati dalle regioni di «Najran» e «Jizan».

Yahya Sari ha poi aggiunto: Dall'inizio dell'escalation dei conflitti, il numero totale di attacchi aerei e missilistici della coalizione aggressiva guidata dall'Arabia Saudita contro questo paese ha raggiunto 4369.