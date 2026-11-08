Eisenkot incaricato di formare il gabinetto del regime sionista

Secondo un rapporto dell'agenzia Abna che cita Al-Mayadeen, Isaac Herzog, il capo del regime sionista, la scorsa notte ha annunciato di aver incaricato Gideon Eisenkot, il capo del partito «Yeshar», di formare il gabinetto.

Herzog ha annunciato che Eisenkot avrà 28 giorni per formare il gabinetto, e questo termine potrà essere prorogato di altri 14 giorni.

Eisenkot giovedì, dopo consultazioni dei partiti con Herzog, ha ottenuto il sostegno della maggioranza dei membri della Knesset per la carica di primo ministro; il che ha creato la base per affidargli l'incarico di formare il futuro gabinetto.

Dopo questi incontri, Herzog ha annunciato che i rappresentanti delle frazioni parlamentari che dispongono complessivamente di 67 seggi hanno sostenuto Eisenkot; mentre altre frazioni con un totale di 46 seggi hanno chiesto che Benjamin Netanyahu fosse incaricato di formare il gabinetto.

Il capo del regime sionista, pur avendo definito il risultato di queste consultazioni «chiaro», ha dichiarato che prima di conferire l'incarico ufficiale di formazione del gabinetto terrà un altro ciclo di colloqui con i leader dei partiti affinché le loro posizioni siano più chiare.

D'altra parte, il partito Yeshar, in reazione alle dichiarazioni di Netanyahu sulla formazione di un gabinetto unificato nei territori occupati, lo ha accusato di ipocrisia e, criticandolo, ha annunciato che Netanyahu ha causato una «spaccatura nella società israeliana» e ha indebolito i gabinetti unificati che egli stesso aveva formato.

Le elezioni tenutesi il 27 ottobre si sono concluse senza che nessuno dei due campi politici riuscisse a ottenere la maggioranza parlamentare. Secondo i risultati elettorali, il partito Likud guidato da Netanyahu ha ottenuto 27 seggi sui 120 seggi della Knesset. La sua coalizione «Nazionale-Religiosa» ha ottenuto anch'essa 53 seggi; al contrario, la coalizione degli oppositori guidata da Eisenkot ha ottenuto 48 seggi. Due partiti arabi hanno inoltre ottenuto complessivamente 19 seggi, il che costituisce un risultato senza precedenti nella storia delle elezioni del regime sionista.