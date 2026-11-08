Yemen: I crimini di guerra dell'Arabia Saudita non spezzeranno la resistenza del popolo

Secondo un rapporto dell'agenzia Abna che cita Al-Mayadeen, Mohammed Ali al-Houthi, membro del Consiglio politico supremo dello Yemen, ha sottolineato: Le aggressioni del nemico saudita contro i civili e le aree residenziali nello Yemen sono crimini di guerra.

Ha aggiunto: Questi crimini non porteranno mai alla resa della nazione yemenita dignitosa, ma rafforzeranno la loro forza, dignità e fermezza.

La scorsa notte, il ministro della Sanità dello Yemen ha annunciato: Il numero di martiri del raid aereo saudita contro le case dei cittadini nel villaggio di «Al-Shariya» nel distretto di Bani Hushaysh della provincia di Sanaa, secondo le statistiche preliminari, ha raggiunto 32 persone, e altre 38 sono rimaste ferite.

Ha aggiunto che l'operazione di estrazione dei corpi dei martiri dalle macerie delle case che sono state colpite dai caccia sauditi continua.

Il ministro della Sanità dello Yemen ha anche detto che i caccia sauditi, durante i tentativi dei soccorritori e delle forze di soccorso di estrarre i feriti da questo luogo di attacco, hanno preso di mira anche loro.