L'accento del candidato alle presidenziali francesi sul sostegno alla Palestina

Secondo un rapporto dell'agenzia Abna che cita Anadolu, « Jean-Luc Mélenchon », il leader del partito di sinistra « La France insoumise » (La Francia indomita) e candidato alle elezioni presidenziali del 2027 di questo paese, durante il suo comizio elettorale nella regione di Bourget a nord di Parigi, ha illustrato le sue posizioni e i suoi programmi riguardo agli sviluppi nell'Asia occidentale.

Mélenchon, sottolineando il sostegno al popolo palestinese, ha dichiarato: « Aiuteremo direttamente a contrastare il genocidio a Gaza e l'annessione graduale della Cisgiordania ai palestinesi. »

Ha aggiunto: « Le navi francesi, se necessario, scorteranno le flotte dirette a Gaza che sono state mobilitate per difendere i diritti del popolo palestinese. »

Questo politico francese ha inoltre annunciato la sua opposizione all'occupazione graduale della Cisgiordania, del Libano meridionale e delle alture del Golan da parte del regime di occupazione e ha dichiarato che Parigi non accetterà tali azioni.

Mélenchon, in un'altra parte delle sue dichiarazioni, ha sottolineato la necessità di adottare misure pratiche per sostenere le comunità cristiane in Palestina e in Libano e ha dichiarato che queste comunità sono sotto la pressione del blocco e delle molestie.

Jean-Luc Mélenchon, il leader del partito « La France insoumise », è una delle figure principali della sinistra francese che in precedenza ha anche partecipato alle elezioni presidenziali di questo paese. Si è classificato terzo alle elezioni del 2022 con circa il 22 per cento dei voti.

Mélenchon, nel suo programma elettorale del 2027, ha annunciato una politica estera indipendente dagli Stati Uniti e dalla NATO, il sostegno ai diritti dei palestinesi, l'opposizione alla colonizzazione e all'annessione delle terre palestinesi e l'imposizione di sanzioni contro il gabinetto di Benjamin Netanyahu come assi principali della sua politica estera.