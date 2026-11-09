Esplosione della terza petroliera nello Stretto di Hormuz

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, l'ufficio stampa della Marina del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha annunciato: Dalle prime ore di questa mattina fino ad ora, tre petroliere in violazione sulla rotta non autorizzata dello Stretto di Hormuz hanno subito esplosioni e violenti incendi, e il fumo degli incendi di queste petroliere ha coperto il cielo dello Stretto di Hormuz.

Queste petroliere stanno bruciando a causa dello spegnimento dei loro sistemi di navigazione e identificazione e delle malefatte dell'esercito dei contrabbandieri e aggressori americani.

La Marina dei Guardiani della Rivoluzione annuncia: Le regole iraniane dello Stretto di Hormuz sono state annunciate più volte a tutte le navi, e la disobbedienza delle navi a queste regole e la collaborazione con l'esercito dei contrabbandieri americani per passare attraverso le rotte non autorizzate dello Stretto di Hormuz non avranno altro destino.