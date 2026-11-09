Il generale Shekarchi: Qualsiasi potenza che si schiera contro l'Iran è condannata alla sconfitta

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il generale Abolfazl Shekarchi in un'intervista sugli sviluppi politici ed elettorali in America ha detto: Gli sviluppi politici ed elettorali negli Stati Uniti d'America e le sconfitte consecutive dell'amministrazione Trump e dei suoi compagni di partito in vari ambiti sono meno il risultato delle fluttuazioni superficiali della politica interna di questo paese quanto piuttosto il riflesso di una realtà più grande e innegabile — la sconfitta di fronte alla volontà dell'Iran potente.

Ha aggiunto: La sconfitta della dottrina dell'aggressione, del terrore e della massima pressione e delle strategie militari inefficaci di Washington di fronte all'autorità deterrente, alla volontà fragile e di ferro della guida, della nazione e delle forze armate della Repubblica islamica dell'Iran oggi non è nascosta a nessun analista equo.

Il portavoce principale delle forze armate ha continuato: Le politiche ostili dei leader americani contro l'Iran, i fallimenti consecutivi nel mondo e in particolare nella regione dell'Asia occidentale, il crollo della grandezza illusoria della flotta e delle attrezzature militari dell'America aggressiva e il vicolo cieco delle minacce di quel paese hanno scosso le fondamenta del potere vuoto della Casa Bianca.

Ha ricordato: Trump e i suoi simili irragionevoli, radicali e terroristi erano entrati in campo per distruggere l'Iran orgoglioso e civilizzato, ma in un rovesciamento inverso, sono diventati essi stessi vittime dell'esaurimento strategico, delle profonde crisi interne e delle sconfitte imposte dalle gloriose forze armate dell'Iran e dall'Asse della Resistenza.

Il generale Shekarchi ha detto: Questa sconfitta strategica è un documento vivo di questa verità che le equazioni di potere del mondo non si formano mai a vantaggio dei dominatori.