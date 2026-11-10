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Il tentativo di Israele di trascinare gli Stati Uniti nel pantano di una guerra senza fine con l'Iran

10 novembre 2026 - 09:57
Codice notizia: 1888855
Source: ABNA24
Il tentativo di Israele di trascinare gli Stati Uniti nel pantano di una guerra senza fine con l'Iran

Il presidente del Consiglio consultivo islamico, dopo aver pubblicato un post, ha scritto: gli israeliani vogliono trascinare gli Stati Uniti nel pantano di una guerra senza fine con l'Iran, dal quale nessun presidente avrebbe la forza di uscire.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, dopo aver pubblicato un post su uno dei social network, ha scritto: gli israeliani si sforzano giorno e notte di trascinare gli Stati Uniti in una guerra senza fine con l'Iran; un pantano dal quale nessun presidente — né attuale né futuro, né repubblicano né democratico — avrebbe la forza di uscire.

Ha aggiunto: finché Washington non abbandonerà la mentalità «Israele prima», gli Stati Uniti e i loro alleati si dirigono a grande velocità verso un'era oscura.

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