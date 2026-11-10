Il tentativo di Israele di trascinare gli Stati Uniti nel pantano di una guerra senza fine con l'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, dopo aver pubblicato un post su uno dei social network, ha scritto: gli israeliani si sforzano giorno e notte di trascinare gli Stati Uniti in una guerra senza fine con l'Iran; un pantano dal quale nessun presidente — né attuale né futuro, né repubblicano né democratico — avrebbe la forza di uscire.

Ha aggiunto: finché Washington non abbandonerà la mentalità «Israele prima», gli Stati Uniti e i loro alleati si dirigono a grande velocità verso un'era oscura.