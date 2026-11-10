Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Esmail Baqai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, in un'intervista con l'emittente televisiva Al-Mayadeen, illustrando gli ultimi sviluppi relativi ai negoziati tra Teheran e Washington, ha annunciato la riduzione del termine di attuazione del piano proposto dall'Iran da sette giorni a due giorni e ha definito questa misura un segno della serietà e della buona volontà della Repubblica Islamica dell'Iran sulla via della diplomazia.

Baqai, riferendosi al processo di interazione tra Iran e Stati Uniti, ha dichiarato: l'Iran, per dimostrare la propria serietà nel portare avanti la via diplomatica, ha ridotto il termine di attuazione della proposta presentata da sette giorni a due giorni.

Criticando l'approccio della parte americana nei negoziati, ha aggiunto: all'interno del governo americano esiste una chiara confusione su quale organo o funzionario abbia la responsabilità e l'autorità di negoziare con l'Iran, e alcuni funzionari di questo paese avanzano posizioni e richieste contraddittorie.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, riferendosi alla possibile influenza degli sviluppi politici interni di questo paese sulle posizioni di Washington, ha osservato: sembra che parte di questi approcci sia sotto l'influenza dei calcoli di politica interna americana e delle considerazioni relative alle elezioni presidenziali del 2028.

Baqai, criticando anche il continuo cambiamento delle richieste americane, ha sottolineato: Washington modifica continuamente i propri obiettivi e le proprie richieste e, in pratica, con questo approccio sposta gli obiettivi dei negoziati.

Ha sottolineato che la Repubblica Islamica dell'Iran ha presentato le proprie posizioni e proposte in modo trasparente e attraverso mediatori, e che le comunicazioni tra le parti continuano anche attraverso incontri diretti e telefonate.

Ultimo stato della cooperazione tra Iran e l'Agenzia

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri in un'altra parte di questa intervista ha affrontato il tema della cooperazione nucleare dell'Iran con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e ha detto: gli ispettori dell'Agenzia si sono recati in Iran circa 10 giorni fa per effettuare ispezioni periodiche della centrale nucleare di Bushehr.

Secondo Baqai, le ispezioni effettuate sono state limitate alla centrale nucleare di Bushehr e a quegli impianti nucleari per i quali nelle condizioni attuali era possibile predisporre i prerequisiti necessari per la loro ispezione.

Riferendosi ai danni subiti da altri impianti nucleari del paese, ha dichiarato: nelle condizioni attuali non esiste un protocollo e un meccanismo preciso per l'ispezione degli impianti danneggiati, e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non dispone nemmeno di linee guida precise per effettuare tali ispezioni.